Сумма штрафов за неоплату муниципальных парковок в Казани выросла до 83,6 млн рублей

За девять месяцев 2019 года сумма штрафов за неоплату муниципальных парковок в Казани составила 83,6 млн руб., в том числе в сентябре – 13,3 млн. Она составила основную часть штрафов для нарушения правил благоустройства, достигшую за девять месяцев 97,3 млн руб. Это следует из сообщения мэрии Казани.

Всего административные комиссии Казани с начала года вынесли 60,7 тыс. постановлений об административных правонарушениях, а сумма штрафа составила 234,8 млн руб., что на 41,4 млн руб. больше, чем за восемь месяцев 2019 года.

За нарушение порядка уличной торговли вынесли 4,3 тыс. постановлений на 9,2 млн руб. (на 900 тыс. руб. больше, чем за восемь месяцев), за нарушение порядка размещения наружной информации — 1,9 тыс. постановлений на 2,9 млн руб. (на 400 тыс. руб. больше), за неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления — 682 постановления на 7,2 млн руб. (на 700 тыс. руб. больше).

"Ъ-Казань"