Отопление подано в 96,5% самарских домов

По состоянию на утро пятницы в Самаре к отоплению подключено 96,5% многоквартирных домов – более 9,8 тыс. зданий. Об этом сообщает городская администрация.

«В лидерах среди внутригородских районов – Красноглинский и Куйбышевский. Здесь быстрее справились с наибольшим объемом работ по подключению тепла – показатель перешел за 99%»,– говорится в сообщении.

Кроме того, почти 98% домов отапливаются в настоящее время в Ленинском, Советском и Железнодорожном районах города. Однако в ряде домов возникли проблемы с подачей тепла. Например, до настоящего времени отопления нет в доме на ул. Печерской, 27, в Октябрьском районе.

На днях подача тепла в дом прекратилась в связи с аварией на теплосетях, тогда же была отключена горячая вода. Специалисты ОАО «ПТС» обещали ликвидировать ее до 21:00 (MSK+1) в четверг. Но в пятницу ситуация не изменилась. Жители дома обратились в «Твиттер» к губернатору Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной. Несмотря на это, власти проигнорировали их обращение, как и сотрудники ОАО «ПТС». В связи с этим жители обратились в прокуратуру.

Георгий Портнов