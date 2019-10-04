Депутаты Карталинского района отказались отправлять в отставку врио главы

Собрание депутатов Карталинского района не согласовало отставку главы района Сергея Ломовцева, который 2 сентября написал заявление об увольнении по собственному желанию. Только два депутата проголосовали за уход господина Ломовцева, остальные были против или воздержались, сообщила «Ъ-Южный Урал» председатель горсобрания Карталов Наталья Новокрещенова.

«Я присутствовала на заседании в качестве приглашенного участника. По моему мнению, часть депутатов просто саботировали решение Текслера об увольнении Сергея Ломовцева. Они говорили, что нельзя снимать главу в разгар отопительного сезона. Региональный куратор Карталинского района Арсений Куличков сказал, что Ломовцев останется руководить ЖКХ на посту заместителя главы. Его доводы остались не услышаны», - рассказала госпожа Ломовцева.

В случае отставки Сергея Ломовцева, согласно уставу района, его место мог занять председатель районного собрания депутатов Валерий Демедюк, однако он отказался от должности главы. Второй претендент - председатель районной контрольно-счетной палаты Галина Синтяева, сейчас она временно руководит районом. Вопрос о ее кандидатуре на должность главы на заседании райсобрания рассмотрен не был.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», врио главы Карталинского района Сергей Ломовцев ушел в отставку после критики губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Главе региона не понравилось, что господин Ломовцев ушел в отпуск в начале отопительного сезона. Господин Текслер позвонил подчиненному и велел ему в срочном порядке вернуться на работу. Видео с разговором губернатор опубликовал в Instagram.