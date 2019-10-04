В Перми останется одно отделение Райффайзенбанка

Райффайзенбанк объединит два своих отделения в Перми. Как сообщает Business-class, объединенный офис расположится на базе отделения на улице Советской. Реорганизация отделений связана с общей программой оптимизации, проводимой банком.

Ранее "Ъ-Прикамье" сообщал о том, что Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России. Как сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин, организация откажется от 44 из 174 отделений. Райффайзенбанк решил изменить структуру сети и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв подразделения, работающие в этих населенных пунктах. Основные изменения произойдут уже в этом году.