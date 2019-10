За отчетный период

Одомашненный внедорожник

Как и у настоящей машины, у Defender Lego Technic есть выбор цвета кузова: предлагается оливковый, серый и черный.

Land Rover Defender Lego Technic создан с максимальной детализацией не только снаружи, но и внутри: тут есть подробная приборная панель, рабочее рулевое колесо и складные задние сиденья.

Одновременно с тем, как Land Rover представил на прошедшем автосалоне во Франкфурте свой новый Defender, была показана и такая оригинальная его модификация, как Land Rover Defender Lego Technic. Модель габаритами 22 сантиметра в высоту, 42 – в длину и 20 – в ширину выглядит точно как легендарный внедорожник нового поколения.

Но Land Rover Defender из кубиков Legо, который собирается, к слову, из 2573 деталей, получил от оригинала не только силуэт, но и подробные внешние черты. У модели есть такие стильные аксессуары, как съемные рейлинги на крыше с системой для хранения багажа, лестница, противоскользящий коврик и даже комплект дисков, а также шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорогой. А еще у машины открываются двери, включая дверь багажника и капот.

Как и настоящий автомобиль, его лего-версия снабжена полностью независимой подвеской для обеих осей, детализированным шестицилиндровым двигателем с движущимися поршнями, функционирующей лебедкой и полным приводом с тремя дифференциалами. Четырехступенчатая коробка передач с трансмиссией для высокого и низкого крутящего момента считается самой сложной и проработанной коробкой, созданной когда-либо в серии Lego Technic.

Подспорье для спасателей

Новая коллекция одежды Above and Beyond была не просто формально выпущена к премьере Defender нового поколения, но и вдохновлена прочностью и надежностью легендарной модели. Потому в этой одежде приятно и полезно оказаться в самых неожиданных ситуациях и местах, куда, благодаря высокой проходимости Defender, всегда запросто попасть. Для работы над коллекцией бренд Land Rover привлек компанию Musto, основанную в 1964 году британским моряком и инженером, олимпийским чемпионом Китом Мусто и специализирующуюся на одежде для яхтинга, парусного и конного спорта, стрельбы и вообще жизни, полной приключений.

Ремень с пряжкой Ansi Cobra сшит из сверхпрочного материала, который способен выдержать нагрузку до шести тысяч килограммов. Кто знает, что ждет вас в путешествии?

Главная идея коллекции – быть готовым ко всему. Например, куртка Rodinia, утепленная инновационным материалом PrimaLoft Black Eco – очень легким, тонким и прекрасно держащим тепло, снабжена застежкой по новой технологии YKK Quickburst, благодаря которой она трансформируется в жилет за считаные секунды. Одно из самых инновационных решений в коллекции – куртка Welded Thermo с интегрированной антенной Recco, благодаря которой спасательные группы смогут отыскать вас где угодно. Для менее радикальных приключений в куртке предусмотрены карманы, утепленные материалом PrimaLoft, которые позволяют мобильному телефону дольше сохранять заряд в холодную погоду. В коллекции есть также фляги и бутылки повышенной прочности, что тоже не лишнее.

Лашата ми алькантара

Немецкая компания Beyerdynamic, которая почти сто лет производит микрофоны и наушники, начала свою работу с разработки акустики для берлинских кинотеатров аж в 1924 году, а уже в 1937-м выпустила свои первые наушники, ставшие отправной точной для всех последующих моделей. Сегодня наушники под маркой Beyerdynamic относятся к премиум-классу. А благодаря эксклюзивной технологии Tesla, они обеспечивают мощное и в то же время точно дифференцированное звучание. В новой беспроводной модели Amiron компания впервые внедрила и еще одну инновацию последних лет – материал Alcantara, мягкий и долговечный. Именно его часто используют для отделки салона суперкаров или топовых комплектаций моделей премиум-класса. Так что «перчатки в цвет кузова» – это вчерашний день, сегодня можно подбирать наушники под обивку салона. Alcantara в Beyerdynamic Amiron доступна в оттенках серого и черного, что благородно гармонирует с деталями медного цвета. Именно этот металл, известный своей высокой проводимостью, используется в новых наушниках Amiron не только во внутренних кабелях и катушках, но и в качестве декоративного материала.

Впасть в детство

По случаю завершения юбилейного года, в который компания отмечала свой столетний день рождения, Bentley выпустила коллекцию аксессуаров, среди которых есть множество прелестных вещиц вроде запонок с литерой «В», перчаток для вождения, кожаного клатча, шкатулки для ювелирных украшений и пледа. Все это предлагается в качестве подарков к Рождеству. Ну а что за Рождество без сюрпризов для детей? На самый волшебный праздник в году Bentley предлагают дарить будущим Bentley Boys и Girls детскую копию Bentley Continental GT, оснащенную полностью функциональным рулевым колесом и клаксоном с различными вариантами мелодий. Или плюшевого медвежонка по имени Биркин, названного в честь сэра Генри «Тима» Биркина, самого знаменитого из Bentley Boys, выигравшего в 1929 году гонку в Ле-Мане. Медвежонок одет в знаменитый шарф Биркина и клубный жакет Bentley, на его лапе вышита литера «В». Но для самых увлеченных автомобилями детей Bentley сделали трехэтажный деревянный гараж с вертолетной площадкой, лифтом, топливной помпой и мойкой.

Все по местам

McLaren, производитель люксовых спорткаров, представил коллекцию фирменного багажа, выполненного подразделением компании, McLaren Special Operations, специализирующимся на разработке эксклюзивных версий знаменитых автомобилей. Сумки эти можно, конечно, использовать водителям машин других марок, но спроектированы они таким образом, чтобы максимально эффективно заполнить пространство именно в новом McLaren GT. Компания уже объявила эту модель самым просторным, комфортным и практичным автомобилем из тех, что когда-либо выпускали под маркой McLaren.

Предметы коллекции сделаны так, чтобы каждая сумка четко соответствовала определенному месту в автомобиле. В набор входит чемодан для одежды, спортивная сумка, сумка для ручной клади и сумка для гольфа. Все это изготавливается вручную итальянскими мастерами из мягкой кожи, такой же, какую применяют для отделки салона McLaren GT. Цветовая гамма доступна в трех оттенках – но все они, как и положено, черные. Цены начинаются с 1700 британских фунтов. Ну а сам автомобиль, куда можно сложить этот драгоценный багаж, стоит не меньше 163 тысяч фунтов.

Скорость зрения

Дизайн коллекции, элементы которой позаимствованы у суперкаров McLaren, еще до ее выхода в свет был отмечен наградой Silmo d'Or Design Award 2018 в номинации «Технологии и инновации».

Объединив усилия, дизайнеры из McLaren и французской компании L’Amy Group, опыт которой в производстве солнцезащитных очков насчитывает более ста лет, создали коллекцию настоящих суперочков. Оправы для McLaren Vision печатаются из титана на 3D-принтере, а для того, чтобы они максимально точно соответствовали размерам и особенностям лица их владельца, предварительно это лицо пройдет 3D-сканирование. Линзы закрепляются внутри оправы только в двух точках, такая «плавающая» структура гарантирует сверхлегкость и сверхпрочность. Можно также заказать очки с обычной оптикой или дополнительными солнцезащитными линзами Leica Eyecare. Такие линзы, обработанные антибликовым, гидрофобным и олеофобным покрытием, используются для очков впервые.