Таможенники пресекли провоз в Россию 7,8 тыс. незадекларированных сигарет с территории Украины

Сотрудники таможенного поста МАПП Гуково Ростовской таможни в ходе таможенного контроля прибывшего со стороны Украины автомобиля Mazda СХ-5 с применением специальных техсредств установили, что в машине есть не задекларированный должным образом товар. В результате более детального досмотра в салоне и багажнике было обнаружено 7,8 тыс. сигарет в ассортименте. Об этом сообщила пресс-служба Ростовской таможни.

По словам управлявшей автомобилем гражданки России 1982 года рождения, она приобрела сигареты для личного пользования в магазине на территории Украины. О том, что на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС табачной продукции установлены ограничения, она не знала. В отношении женщины возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и статье 16.3 КоАП России (нарушение запретов и ограничений).

Сергей Иванов