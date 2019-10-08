Транспорт для селфи

К своему 100-летию Citroen показал концепт минивэна для путешествий на базе Space Tourer. Минивэн Citroenist, действительно, новое слово в мировом автомобилестроении. Машина наглядно показывает: пока вы спали, мир бесповоротно изменился. Словом «концепт» теперь можно называть что-то совсем иное, чем раньше. Как и словом «путешествие».

Дом на колесах, он же motorhome, он же le caravan. Что было важно для него в прошлом веке? Количество и размер спальных мест, устройство кухни, душа, туалета. Реклама мобильных домов подробно и со вкусом демонстрировала возможности трансформации их интерьера. Сегодня, просматривая рекламный ролик Citroenist, понимаешь: в этом минивэне будут путешествовать два – именно такова вместимость автомобиля – сетевых эльфа со своими велосипедами. Их базовые жизненные потребности и одновременно функции в дороге, как подробно показывает ролик, – делать селфи-фото и видео и постить их в соцсети – ссылка в описании. Полный привод и повышенный клиренс нужны им разве что для проезда к выгодной точке съемки. А поднимающаяся крыша – чтобы выгоднее был обзор.

Какие спальные места, кухня, о чем вы? Скажите еще – примус… Нет, исключительно модный велосипед, фотоаппарат, смартфон, лэптоп, куртка, свитер, термос, кружка. Что же еще превращает Citroenist в концепт для путешествий? Как можно забыть? Цитирую релиз: «На верхнюю половину кузова нанесен уникальный черно-белый паттерн, при этом нижняя часть кузова осталась ослепительно белой. На стыке черно-белого рисунка и белой части кузова проходит строгая горизонтальная красная линия. Окна нового концепта затонированы, а на водительской двери нанесена надпись: "Citroenist Est.1919"».

Шах, как говорится, и мат. Туристы, вам конец. Фото – по ссылке в описании.

Александр Янковский