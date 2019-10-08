Грейхаунд Панда

Если бы «АвтоВАЗ» вдруг выпустил спецверсию Lada Granta Louis Vuitton Edition или их коллеги из Ульяновска предложили публике UAZ Hunter Hugo, то, вероятно, это выглядело бы забавно. Коллаборация концерна Fiat и модного дома Trussardi отнюдь не мезальянс. Fiat Panda Trussardi – плод взаимной любви двух близких по значимости и престижу итальянских брендов.

Вы удивитесь, но «народным автомобилем» в Италии считают не Fiat 500 в его старой и нынешней инкарнации, а именно «Панду», чей выпуск начался 39 лет назад, и к сегодняшнему дню в общей сложности было продано в стране и за ее пределами 7,5 млн единиц. И это не единственный рекорд. Fiat Panda стал первым маленьким автомобилем на местном рынке, в котором появились автоматическая коробка передач и полный привод 4WD, позволявшие одновременно комфортно чувствовать себя и в городских пробках, и на альпийском серпантине. Trussardi, начинавший с перчаток и прочей кожгалантереи, со временем превратился в стилеобразующий бренд. Первый итальянский модный бренд, который не постеснялся устраивать показы своих коллекций на улицах и площадях – для той самой публики, которая идеальным средством передвижения считала именно Fiat.

Григорий Митин