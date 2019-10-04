В Оренбурге суд лишил свободы членов ОПГ, похитивших нефть на 88 млн рублей

В Оренбурге суд лишил свободы членов ОПГ, похитивших нефтепродукты на 88 млн руб. Об этом сообщается на сайте суда.

Как стало известно, организованная преступная группа действовала в 2014-2016 гг. и состояла из 17 человек. Суд над ними длился около двух лет. Все преступники получили наказание. Организатору ОПГ назначено 7 лет лишения свободы и 250 тыс. руб. штрафа. Его соруководителям и активным участникам — от 6 до 6,5 лет со штрафами по 200 тыс. руб., остальным участникам — от 1,5 до 5 лет со штрафами от 20 тыс. руб до 150 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Алена Смирнова