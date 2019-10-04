На заводе «Кубанские деликатесы» произошла стрельба из-за спора совладельцев

О стрельбе на одной из улиц Славянска-на-Кубани сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. По предварительным данным, конфликт связан со спором за право контроля над одним из городских предприятий, говорится в сообщении.

По данным ТАСС, речь идет о заводе «Кубанские деликатесы». Сегодня группа неизвестных ворвалась с оружием на территорию предприятия, в итоге двое охранников получили ранения, сообщает агентство со ссылкой на свой источник. Пострадавшие госпитализированы.

Причиной конфликта стал спор между учредителями ООО «Кубанские деликатесы», подтвердил агентству глава Славянского района Роман Синяговский. «Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести»,— сказал господин Синяговский. По его данным, всего при стрельбе из травматического пистолета пострадали три человека. Одного отвезли в больницу, двоим госпитализация не понадобилась.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредителями ООО «Кубанские деликатесы» являются Иван Радченко и Владимир Скрипка с долями по 50%. В 2018 году предприятие получило 240,8 млн руб. выручки, чистый убыток составил 28,6 млн руб.

Вадим Водолазов