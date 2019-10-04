В Екатеринбурге реконструируют железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал Екатеринбурга реконструируют в 2025–2026 годах, сообщает Е1 со ссылкой на заместителя начальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексея Гребенкина. Пока проект на стадии разработки концепции, проектное решение будет создано после согласования со всеми инстанциями. Также СвЖД необходимо понять, как на привокзальную территорию повлияют застройка микрорайона Завокзальный и градостроительные планы.

Согласно представленному господином Гребенкиным плану, пока в планах накрыть стеклянным навесом действующее здание вокзала и пути, а остановки общественного транспорта — трамваев и троллейбусов — убрать под землю. Это делается для того, чтобы освободить площадь перед вокзалом и сделать на ней пешеходную зону. Над железнодорожными путями может появиться зал для пассажиров с торговыми точками. Число подъездных путей для поездов планируется увеличить, все перроны — поднять, а для высокоскоростных поездов — построить новый терминал. Сейчас для 150 пассажирских поездов и электричек задействовано 27 путей.

Стоимость реализации проекта пока не известна. СвЖД надеется на поддержку городских властей, которые планируют реконструкцию развязки на проспекте Космонавтов, и застройщиков микрорайона Завокзальный.