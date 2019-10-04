У Большой Покровской появилась архитектурно-художественная концепция

У главной улицы Нижнего Новгорода – Большой Покровской появилась архитектурно-художественная концепция.

У главной улицы Нижнего Новгорода – Большой Покровской – появилась архитектурно-художественная концепция. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Согласно документу, изменения в первую очередь будут касаться информационных вывесок, которые сегодня слишком агрессивно зазывают посетителей в кафе, рестораны и магазины. Ранее сообщалось, что дизайн-проект второй очереди реконструкции Большой Покровской предполагает образ центральной улицы в виде реки с заводями, выполняющими разнообразные функции. Своим мнением на этот счёт с ЪФМ поделилась архитектурный критик Марина Игнатушко.

Напомним, что в августе 2019 года на встрече главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимателями пожаловались несколько представителей делового сообщества мэру на ужесточившиеся требования к вывескам и выступили против внедрения единого стилистического решения вывесок на Большой Покровской. Градоначальник пообещал предпринимателям не переусердствовать с внедрением дизайн-кода.