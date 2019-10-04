Белоруссия запретила ввоз нижегородского мороженого «Давайс» из-за кишечной палочки

В двух видах мороженого нижегородской марки «Давайс» сотрудники Гомельской областной инспекции Госстандарта (Белоруссия) обнаружили бактерию группы кишечной палочки. В связи с этим ввоз на территорию страны опасной продукции запрещен с 1 октября. Поставщика ОДО «Айскинг» (Минск) обязали изъять мороженое из обращения.

Бактерии были обнаружены в мороженом «XXL Большой рожок» и «Лето» со вкусом «тропического манго». По информации ведомства, изготовителем продукции является индивидуальный предприниматель Александр Пашин (бывший директор ООО «Давайс» в Кстово.– “Ъ-Приволжье”). Отметим, что мороженое таких видов представлено и в электронном каталоге на сайте ООО «Давайс».

Анастасия Еремина