04 октября, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Белоруссия запретила ввоз нижегородского мороженого «Давайс» из-за кишечной палочки

В двух видах мороженого нижегородской марки «Давайс» сотрудники Гомельской областной инспекции Госстандарта (Белоруссия) обнаружили бактерию группы кишечной палочки. В связи с этим ввоз на территорию страны опасной продукции запрещен с 1 октября. Поставщика ОДО «Айскинг» (Минск) обязали изъять мороженое из обращения.

Бактерии были обнаружены в мороженом «XXL Большой рожок» и «Лето» со вкусом «тропического манго». По информации ведомства, изготовителем продукции является индивидуальный предприниматель Александр Пашин (бывший директор ООО «Давайс» в Кстово.– “Ъ-Приволжье”). Отметим, что мороженое таких видов представлено и в электронном каталоге на сайте ООО «Давайс».

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

интервью

Приложения

Профиль пользователя