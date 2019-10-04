В Ставрополе в суд направлено дело о строительстве квартир для детей-сирот

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Прогресс», который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края,

Согласно материалам дела, в июле 2014 года между министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и ООО «ПРОГРЕСС» были заключены госконтракты на постройку многоквартирных домов, квартиры в которых должны были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По этому договору компания обязалась построить четыре многоквартирных дома.

На строительство домов на расчетный счет ООО «Прогресс» были перечислены бюджетные денежные средства в размере более 13 млн руб.Однако, по мнению следствия, компания-застройщик фактически похитила бюджетные средства, «предоставив помещения, не отвечающие по качеству установленным требованиям». Похищенные денежные средства руководитель ООО «Прогресс» обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению. Кроме того, как уточнили в прокуратур, «злоумышленник осуществил строительство не отвечающее требованиям безопасности жилые помещения и предоставил их для нужд Ставропольского края».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.

Александра Ларинцева, Пятигорск