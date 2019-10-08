Учредитель Формулы 1 упругий старик Берни Экклстоун время от времени дает интервью американским и европейским журналистам. При этом он неизменно удивляет прессу своими взглядами. Большинство репортеров Старого и Нового Света поражаются любовью Берни к нашему президенту. Они пропускают мимо ушей гениальные высказывания бизнесмена, относящиеся к его жизненному опыту, и упорно теребят его на предмет болезненного, как они думают, «синдрома одобрения руководства холодной и своенравной страны». Между тем у Экклстоуна есть мысли уровня греческих философов, которые теряются на фоне политики. Например, не так давно он сказал, что совершенно не ходит в театр и вообще мало увлекается чужими мыслями. Я был поражен, насколько это глубоко. Последние два года я как раз искал причину своего охлаждения к театральным премьерам. Спасибо, Берни, ты гений! У меня достаточно своих идей. На кой черт платить за чужие, да еще и второй свежести.



Citrоen C5 Aircross тоже является сборником идей. Очевидно, что французы все еще эксплуатируют мысли, что были явлены шесть лет назад в концептуальных «Кактусах». Стоят ли эти галльские размышления нашего внимания, времени и денег? Возьмем одну из главных фишек «Кактуса» – защитные воздушные капсулы «эйр бамп», что предохраняют бока от царапин. Боюсь, они лишь удорожают конструкцию. Кузов автомобиля без всяких капсул хорошо защищен страховкой.

Другой предмет гордости французов – футуристичный джойстик вместо традиционного рычага АКПП. Смотрится феерично, но брать его рукой человеку с традиционной ориентацией морально тяжело. Я вовсе не за ограничение свобод, но дергать за «фаллоимитатор», чтобы включить «драйв», – это слишком.

Приборная панель выглядит круто. Огромные цифры показывают скорость. Однако на ходу понимаешь, насколько удобнее традиционный стрелочный спидометр. Удерживать цифру гораздо труднее, чем колебание стрелки. Сколько бы стрелка ни дергалась, ее легко контролировать в пределах между делениями. А с цифрой нервничаешь каждый раз, когда она меняется, а она делает это каждую секунду.

Что еще в копилке Citrоen C5? Подвеска с гидробуферами. Ведет себя неплохо. Защищает от резких ударов на сжатии и на отбое. Она прекрасна и все такое, но погоды не делает. Citrоen любит цепляться за технические сложности из разряда «фрик-стайл». Прикольно, конечно, но тренда на мировом рынке из этого не получится. Гидробуферы так и останутся лишь поводом для обсуждения среди фанатов марки.

Простым автолюбителям, пожалуй, есть дело только до нового дизеля. Объем агрегата 2,2 литра. Его ранее не поставляли на наш рынок. Его звук напомнил мне один из променадов по Парижу. Мы с другом-журналистом решили хлебнуть экзотики и прокатились до Эйфелевой башни на велорикше. Я пожалел об этом уже через пять минут. Мы оказались в центре «дизель-гейта» и чуть не задохнулись сажей в пробке, где не было ни одного бензинового авто. Слава Богу, участники дизельного скандала потихоньку обживают тюремные камеры, это должно охладить пыл тех, кто рекламирует мотор на тяжелом топливе как спасение Европы от бензиновой чумы.

В сухом остатке – слишком много в потомке «Кактуса» странных идей. Прав был старик Берни, когда сказал: «Не хочу платить за чужие мысли». Понятно, что концептуальный «Кактус» был за все хорошее, выражал свободу, природу, беззаботность и не боялся воды. Кому это может не нравиться? Однако упаковывать сие в оболочку из стандартного кроссовера, делая вид, что публика увидит в нем некую амфибию с модной сумочкой через плечо, сегодня уже слишком наивно.

Жуже Писла