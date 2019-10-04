«Стерлитамакский нефтехимический завод» - номинант премии «Экспортер года»

АО «СНХЗ» (Республика Башкортостан) стало призёром окружного этапа всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

«Стерлитамакский нефтехимический завод» стал победителем престижного конкурса на соискание премии «Экспортёр года», учреждённой в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» для поддержки и стимулирования экспортного бизнеса, передачи лучшего опыта в сфере международной торговли.

На региональном этапе конкурса среди крупных компаний в номинации «Новая география» комиссия присудила главный приз АО «Стерлитамакский нефтехимический завод», открывшему в 2018 году 14 новых рынков, среди которых: Мексика, Кения, Филиппины, Пакистан, Панама, ЮАР.

«Стерлитамакский нефтехимический завод» - крупнейший производитель многопрофильной и конкурентоспособной продукции. Его ассортимент насчитывает свыше тридцати наименований, в том числе: бутадиен-стирольные каучуки, фенольные антиоксиданты под торговой маркой «Агидол», высокооктановые добавки к топливу, отвердители для эпоксидных смол и авиационный бензин. Широка и сфера применения - кормовая, пищевая, медицинская, косметическая, шинная промышленность, авиация и т.д. География поставок охватывает весь мир. АО «СНХЗ» является единственным производителем антиоксидантов в России и странах СНГ, а доля его присутствия на внешнем рынке составляет 50-60%.

Успех развития компании кроется в использовании уникальных технологий (в большинстве своем, собственных разработок), понимании коллективом роли внешнеэкономической деятельности, умении видеть экспортный потенциал и находить стимулы для того, чтобы он был реализован, а также наличии здоровой конкуренции за лидерство в отрасли.

По информации сайта www.snhz.ru