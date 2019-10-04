Коллекция Uniqlo x JW Anderson появится в середине октября

Тему нынешнего сезона создатели обозначили как «Бескрайние просторы Великобритании». Улицы Сент-Айвса — маленького городка на побережье графства Корнуолл, знаменитого своими пейзажами,— послужили вдохновением при создании коллекции.

Это уже четвертая коллаборация японского бренда и британского дизайнера. Столь полюбившиеся покупателям двусторонние элементы на месте и в новой коллекции. Мужские и женские пуховики и пальто в теплой природной гамме дополнены яркими желтыми и зелеными деталями. Практичным решением в холодную погоду станут утепленные брюки с технологией Heattech с подкладкой из флиса. Не обошлось и без фирменной шотландской клетки, актуальной в этом сезоне.

Полный ассортимент будет представлен с 17 октября в магазине «Uniqlo Атриум» в Москве и «Uniqlo Галерея» в Санкт-Петербурге, а также в свежеоткрывшемся интернет-магазине Uniqlo.