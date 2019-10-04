Открывшие игорный клуб в Краснодаре злоумышленники задержаны

Шестерым приезжим, занимавшимся организацией игорного бизнеса в краевой столице, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. В данный момент трое из них заключены под стражу.

По версии следствия, организаторами преступной группы выступили двое обвиняемых в возрасте 35 и 36 лет. В разное время они привлекли к незаконной деятельности четверых своих знакомых. Место под игорный клуб злоумышленники присмотрели на ул. Рашпилевской. Организаторы лично привлекали игроков и получали от них деньги. Помощники выступали в роли швейцаров и крупье.

Максимальное наказание по инкриминируемой обвиняемым статье составляет шесть лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

Андрей Ульченко