Жителю Ижевска для счастья нужно 135 тысяч рублей ежемесячно

Для счастья жителям Ижевска нужна зарплата в размере 135 тыс. руб. Это на 10 тыс. руб. больше, чем годом ранее, сообщается в исследовании портала Superjob.

Опрос проводился среди жителей 37 городов России с населением более 500 тыс. человек. Самые высокие финансовые запросы у жителей Москвы, Владивостока и Ростова-на-Дону — для счастья им нужно 212 тыс. руб., 205 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно. Самые скромные запросы у жителей Оренбурга, Кирова и Липецка — они хотят зарабатывать 115 тыс. руб., 120 тыс. руб. и 124 тыс. руб. в месяц. Среднее значение по России составило 161 тыс. При этом мужчинам для счастья нужно почти на треть на треть больше денег, чем женщинам — 181 тыс. руб. и 138 тыс. руб. соответственно.