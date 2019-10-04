Планировавших теракт на Сахалине сторонников ИГ приговорили к 11 годам колонии

В законную силу вступил приговор Дальневосточного окружного военного суда, по которому по 11 лет колонии строгого режима получили 22-летний гражданин России и 27-летний иностранец. Они являлись сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Согласно информации Сахалинского УФСБ, в 2017 году они планировали совершить теракт в месте массового скопления людей на территории региона. Их задержали в апреле 2017 года.

«27-летний иностранный гражданин, находясь под психологическим воздействием своего идеологического наставника 22-летнего гражданина РФ, овладел технологией самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Реализуя преступный умысел, иностранец приобрел компоненты взрывных устройств, в том числе предметы и вещества хозяйственного предназначения, из которых незаконно самостоятельно изготовил СВУ»,— говорится в сообщении.

Иностранец, чье происхождение не раскрывается, осужден за подготовку теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). Гражданина РФ суд признал виновным в содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск