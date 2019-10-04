Предметы интерьера Gucci Decor появились в BoscoCasa в Петровском Пассаже

В пространстве BoscoCasa в Петровском пассаже обосновалась коллекция мебели и предметов интерьера Gucci Decor — эклектичной линии, вобравшей в себя характерные черты модного итальянского дома Gucci.

Философия креативного директора Gucci Алессандро Микеле и здесь нашла свое отражение: при создании линии используются узнаваемые цвета, узоры и декоративные приемы. В оформлении использованы изображения животных из сада Gucci: пчел, бабочек и петухов. Фарфор для Gucci производят мастера флорентийской мануфактуры Richard Ginori, основанной в 1735 году. Помимо прочего в фарфоровую коллекцию вошли ароматические подсвечники Richard Ginori с узорами дома и держатели для благовоний, где фигурки жуков, оленей и пчел поддерживают ароматические палочки.

Фантазийная мебель по креативности воплощения нисколько не уступает коллекциям одежды Gucci, в то же время привлекает своей функциональностью. Здесь представлены кресла необычной формы, выполненные из яркого цветочного жаккарда, деревянные стулья с высокими спинками и мягкими сиденьями, металлические столы-трансформеры.

Двуцветные подушки различных форм украшены кисточками. Выполненные в роскошном бархате, они расшиты розами, змеями и тиграми.

Кроме того, в коллекцию вошли такие богемные предметы, как складные декоративные ширмы. А также в коллекции Gucci Decor представлены обои из шелка, винила и бумаги с дизайном, отсылающим к знаменитому Gucci Flora.

Прикоснуться к удивительному миру Gucci можно будет на pop-up выставке в Петровском пассаже.