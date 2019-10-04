Любимицы Эди Слимана выпустили новый клип

На этой неделе — свой музыкальный выбор «Коммерсантъ Стиль» остановил на новом клипе свежей американской группы Automatic. В составе команды три дерзкие девицы из Лос-Анджелеса — Халле, Иззи и Лола — вдохновляющиеся саундом 1980-х и начала 1990-х, столь актуально и стильно звучащим сейчас. О девушках уже пишут ведущие мировые музыкальные издания, в частности NME.

В конце сентября девичье трио представило свой дебютный альбом «Signal», за ним последовало видео «Strange Conversations», сцены из которого могли бы с легкостью войти в последний сезон «Твин Пикса».

На одном из самых ожидаемых показов Парижской недели моды Celine коллекция была представлена под их минималистичный электро-пост-панк. Креативный директор модного дома Эди Слиман, известный меломан, выбрал в качестве саундтрека первый сингл группы «Calling It», явно вдохновленный творчеством New Order и Kraftwerk.

В октябре Automatic отправятся в большой европейский тур — и уже сейчас смело можно сказать, что с таким отличным стартом девушек ждет большое будущее.