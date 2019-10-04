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Фото: Андрей Абрамов

Из Нижнего Новгорода в Ереван можно будет полететь прямым рейсом

Пассажиры смогут сэкономить и на цене авиабилетов.

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Со 2 ноября 2019 года авиакомпания Pegas Fly начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Ереваном.


Со 2 ноября 2019 года авиакомпания Pegas Fly начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино. Полеты будут совершаться еженедельно по субботам в 16:05 из Нижнего Новгорода, а из Еревана в 13:15.

Согласно информации на сайте авиакомпании, стоимость билетов на рейсы составит от 4 тысяч 727 рублей до 6 тысяч 147 рублей. В настоящее время перелет через Москву можно совершить по более высокой цене.

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