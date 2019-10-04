В Челябинской области будут судить 14 человек за хищение нефти на 128 млн рублей

Управление СК России по Челябинской области передало в суд уголовное дело в отношении 14 местных жителей. Их обвиняют в краже 8 тонн нефти на 128 млн руб., легализации незаконных доходов, самовольном подключении к нефтепроводам, сообщает пресс-служба челябинского СКР.

Следствие установило, что с 2016 по 2017 год 14 жителей Челябинской области через незаконные врезки в магистральные нефтепроводы «Уфа-Петропавловск», «Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» похитили более 8 тыс. тонн нефти на сумму более 128 млн. руб. По ходатайству следователя суд арестовал счета и имущество обвиняемых: квартиры, земельные участки, автомобили.

Участники группы в зависимости от степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 и п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу и кража), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления), п. «б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам). Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.