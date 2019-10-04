В Нижнем Новгороде зафиксирован самый высокий рост зарплат учителей в стране Среднее предложение зарплаты для педагога приблизилось к 25 тыс. рублей.

Средняя зарплата в России, которая предлагается на сетевых сервисах трудоустройства, для учителей составила 26,9 тыс. рублей.

Таков результат исследования, проведенного сервисом «Авито Работа» в канун Дня учителя.

Доход педагогов постепенно повышается из квартала в квартал, при этом наибольший в стране рост зафиксирован в Нижнем Новгороде. Здесь предложения работодателей выросли с 21,1 тыс. рублей в III квартале 2018 года до 24,8 тыс. рублей в III квартале 2019 года.

Директор школы № 187 Валерий Малинин считает, что будущих педагогов надо выращивать со школьных лет, и уровень зарплаты является важным, но далеко не единственным фактором их мотивации

Самые высокооплачиваемые предложения учителям делают в Москве, где кандидаты могут устроиться на зарплату в 43,2 тыс. рублей. В Петербурге можно трудоустроиться в школу со средней зарплатой в 32,8 тыс. рублей. Третий показатель отмечен в Тюмени, где педагогам готовы платить 30,7 рублей.

В Воронеже, Саратове и Челябинске среднее предложение зарплаты учителя оказалось ниже 20 тыс. руб.

В целом по России средняя зарплата, которую предлагают учителям работодатели, разместившие объявления на кадровых сервисах, составила 26,9 тыс. рублей, что на 2 с небольшим тысячи рублей превышает аналогичный показатель для Нижнего Новгорода.