04 октября, пятница
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В Краснодарском торговом центре «Галерея» произошел пожар

Из ТЦ «Галерея» эвакуировали 800 человек - это персонал торгового центра и посетители.

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром, около 10 часов.

В 10:09 на место прибыли подразделения МЧС России. Всего в ликвидации возгорания принимали участие 42 человека и 12 единиц техники. Пожар произошел на кухне одного из пунктов общественного питания.

Площадь возгорания составила один кв. м., его потушили еще до прибытия пожарных. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Елена Рыжкова


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