В Краснодарском торговом центре «Галерея» произошел пожар

04 октября, пятница
Из ТЦ «Галерея» эвакуировали 800 человек - это персонал торгового центра и посетители.
Сообщение о возгорании поступило сегодня утром, около 10 часов.
В 10:09 на место прибыли подразделения МЧС России. Всего в ликвидации возгорания принимали участие 42 человека и 12 единиц техники. Пожар произошел на кухне одного из пунктов общественного питания.
Площадь возгорания составила один кв. м., его потушили еще до прибытия пожарных. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.