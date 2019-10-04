Челябинская область попала в число регионов с наихудшим прогнозом по росту ВРП

Министерство экономического развития России спрогнозировало для Челябинской области одни из самых низких темпов среднегодового прироста валового регионального продукта в ближайшие пять лет. В 2020-2024 годах динамика ожидается на уровне 1,6% в год. По этому показателю Южный Урал попал в число 12 регионов РФ с наихудшим прогнозом, сообщает РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2020–2022 годы Минэкономразвития РФ.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, в материалах федерального ведомства содержатся только показатели предварительного базового прогноза, при этом в соответствии с целевым вариантом ежегодный рост ВРП в 2020–2024 годах составит 3,4% в год.