Стартует конкурс на пост главы Новокуйбышевска

Дума Новокуйбышевска объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом стало известно сегодня на внеочередном заседании гордумы.

Документы на конкурс будут приниматься в течение 35 дней с 8 октября по 11 ноября включительно. В состав конкурсной комиссии вошел председатель городской думы Юрий Ферапонтов, председатель совета почетных граждан Новокуйбышевска Анатолий Жеребцов, председатель комитета по промышленности, экологии, ЖКХ и благоустройству гордумы Анатолий Нуждин, а также председатель комитета по социальной политике Елена Попова.

Бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на 58-м году жизни в центральной городской больнице после попытки покончить с собой. По данным СУ СКР по Самарской области, рядом с бывшим мэром Новокуйбышевска нашли охотничье ружье. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии со сквозным огнестрельным ранением. По факту инцидента проводилась проверка. 26 сентября возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Владимир Фомин руководил Новокуйбышевском с декабря 2018 года по 23 сентября 2019 года. Чиновник 20 сентября направил заявление в городскую думу о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, которое было рассмотрено 23 сентября.

Ани Айвазян