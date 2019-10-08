Алтайский тур

Что будет, если отвезти кроссовер ценой в полтора десятка миллионов рублей в абсолютно дикое место и оставить наедине с природой? Lamborghini Urus смог адаптироваться к естественной среде, поднялся на гору, спустился по бездорожью и с разгону едва не пересек государственную границу.

Алексей Харнас

Жители Республики Горный Алтай недолюбливают соседний регион. Всю жизнь они находятся в тени своего большого собрата – Алтайского края, а неискушенный турист откуда-нибудь из Москвы, а уж тем более из-за границы, даже и разбираться не будет, о каком Алтае идет речь. А ведь главные жемчужины Алтайского хребта – гора Белуха и Телецкое озеро – находятся именно здесь. Здесь же соединяются реки Чуя и Катунь – и это одно из основных «мест силы» в республике. Да и Чуйский тракт – дорога, связывающая Европу и Азию, так полюбившаяся европейским автотуристам, отправляющимся через Монголию в Китай, – примыкает к границе именно в этом регионе.

Туристов тут действительно немало. Классический Mini Cooper с британскими номерами и чемоданами на крыше или голландский мотоцикл, обвешанный переметными сумами, – нередкий гость в этих краях, этим местных жителей уже не удивишь. Как не удивишь их странными людьми, которые пытаются плыть вниз по Катуни на плоскодонных лодках, хотя рядом проходит прекрасная дорога. Или платят безумные, по местным меркам, деньги за то, чтобы полетать вокруг горы на вертолете, но приземлиться в то же место, откуда и улетали. Впрочем, туризм – важнейшая статья дохода для региона, поэтому привыкать надо ко всему.

Только событие, которое произошло в этих краях в сентябре, как-то уж совсем выбивалось за рамки привычного уклада. Десять ревущих, никогда ранее не виданных автомобилей пулей пролетали через села – это, конечно, метафора, там скорость ограничена 60 км/ч – и носились по окрестным лугам, вздымая клубы пыли.

Скажем прямо: вывезти на Алтай десять новеньких Urus и устроить им полевое испытание без всяких скидок на luxury – это смелое решение. Маршрут пролегал от Телецкого озера через перевал Кату-Ярык на Чуйский тракт и через Горно-Алтайск возвращался вновь к Телецкому озеру, но уже с северной его стороны. Всего 800 км, но это из разряда тех маршрутов, когда запоминаешь буквально каждый километр, а расслабиться сложно даже на пассажирском сиденье.

Фото: Lamborghini

Фото: Lamborghini

Атлас домашних животных

Загрузка информации о пробках в навигационную карту – уже привычная функция, безусловно, полезная в городе. Поездка по Горному Алтаю породила идею куда более актуального для этого региона стартапа – загрузка данных о животных, расположившихся на отдых прямо на дороге. Местные коровы и лошади почему-то предпочитают прогулки именно по проезжей части, да не в одиночестве, а целыми стадами. «Машины бьются об них регулярно. У владельцев коров отсуживают компенсации за разбитые автомобили, ведь это их обязанность – следить, чтобы скотина не ходила там, где нельзя. Ничего не помогает, – рассказывает проводник, – Это такие традиции местного животноводства – отпускать скот на свободный выпас. Их в стойло загоняют только осенью, а так они сами себе предоставлены, обычно даже пастуха нет, сами на дойку к дому приходят».

Подобный способ ведения хозяйства разве что традициями и можно объяснить, но никак не ленью селян. Деревни в Горном Алтае большей частью ухоженные, развалившихся домов нет, жители, насколько это можно увидеть из окна Lamborghini, исправно трудятся в полях. Да и сами коровы – породистые, упитанные, с бирками в ушах. Видимо, свобода как высшая ценность – исторически столь важное для алтайцев понятие, что они даже домашним животным стараются дать максимум воли. Конечно, «УАЗу» «буханке», королю местных дорог, никакая корова не страшна, да она и уйти успеет, пока тот разгоняться будет. А вот для Urus, что, кстати, переводится как «тур», «первобытный бык» – это серьезная угроза, благо дороги в обитаемой части Горного Алтая хорошие, а знаков, ограничивающих скорость, не так уж много.

Подъем с переворотом

А вот хороших гостиниц в Горном Алтае, скажем прямо, немного, а на Телецком озере так и вовсе одна. От нее до начала маршрута – сорок минут на катере. Телецкое озеро – заповедное, на нем кроме гостиницы, поселения ученых, изучающих озеро, и пары крохотных деревень ничего нет. Правда, несколько лет назад прямо напротив ученых появилась новая стройка. Говорят – а мало ли какие сплетни придумают, – что это строят корпоративный дом отдыха для руководства крупнейшей газодобывающей компании страны. Впрочем, подтверждения никакого этому факту нет – строители по-русски не говорят. Буксир регулярно подтягивает им баржу со материалами, те лишь поблагодарят на турецком языке, разгрузят и дальше строят.

Кстати, озеро, несмотря на заповедный статус, довольно оживленное – по нему регулярно ходят небольшие паромы, перевозящие автомобили туристов. От Артыбаша на севере до мыса Карсай на юге озера – 78 километров, цена переправы – от 10 до 15 тысяч рублей с автомобиля в зависимости от сезона.

От Карсая до перевала Кату-Ярык почти четыре часа дороги. Алтай, конечно, не зря называют одним из красивейших регионов страны. Здесь почти нет лесов – лишь луга и горы. И никаких признаков жизни человека. В средней полосе сложно найти открытое пространство, где, обернувшись вокруг себя, не обнаружишь свежевозведенный дачный поселок или разрушенный хлев эпохи развитого социализма. А на Алтае природа нетронутая, и трогать ее никто не собирается.

Кату-Ярык – местная достопримечательность. В 1987 году руководство колхоза «Советский Алтай» решило построить дорогу в долину реки Чулышман. Строили как умели – срезали бульдозерами гору, не особо считаясь с выводами геодезистов. В итоге получилась гравийка шириной в один автомобиль с уклоном, доходящим до 90 процентов. Почти четырехкилометровая тропа поднимается на высоту 900 метров. У подножья горы – несколько кафе. Выброс адреналина на подъеме обеспечен, поэтому лучше подкрепиться заранее. Внизу разбросано несколько смятых кузовов машин – наглядное напоминание о том, что перевал этот действительно опасен. Безопасная дорога строится рядом уже восемь лет, и когда эта стройка закончится – неизвестно.

Переключаем барабан ездовых режимов в terra – и начинаем плавный подъем в гору. Тут важно не останавливаться и не пробуксовывать, машина должна постоянно медленно ползти наверх, только так у колес будет наилучшее сцепление с дорогой. Не самая простая задача, учитывая, что сверху тоже постоянно едут автомобили, а иногда можно встретить и автобус, который приходится пропускать, прижавшись к самому краю обрыва.

Фото: Lamborghini

Пограничное состояние

Размытая водой, да так и застывшая гравийка. Дорога, усеянная острыми камнями, отвалившимися от скалы, нависающей над трассой. Маршрут со слепыми поворотами, крутыми подъемами и спусками. По дороге от перевала до Чуйского тракта можно найти любое испытание, отточить реакцию, уворачиваясь от камней и коров, посоревноваться с «УАЗами» в преодолении колдобин. Но доехать до Чуйского тракта просто необходимо. Прекрасная, живописнейшая дорога ведет прямо к границе с Монголией, и вот здесь-то Urus может доказать, что его максимальная скорость – это не просто цифры в таблице ТТХ. Хотя тем, кто купил себе этот автомобиль, обычно уже не надо никому ничего доказывать. 160–180–220 – следите за руками и рулем, в этом автомобиле скорость не ощущается, он словно летит над асфальтом, непонятно, куда вдруг делись все неровности. Конечно, так долго продолжатся не может. Дорожные указатели недвусмысленно намекают, что до пограничной зоны осталось всего ничего.

Сворачиваем с дороги на солончак. На гладкой, высушенной летним солнцем земле эта машина наконец-то может показать, что создана она не только для демонстрации породы. Отключаем все электронные ассистенты – здесь есть и такая возможность, – разгоняемся до сотни, резкий рывок рулем, и машина начинает выписывать ровные круги, поднимая клубы пыли. Никаких попыток сорваться с траектории – она едет словно по рельсам. Не пытайтесь повторить это дома – Lamborghini Urus, хотя и провоцирует на такое поведение, не зря оснащен всеми возможными технологиями защиты автомобиля от владельца. Он компании слишком дорог.