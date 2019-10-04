Самозанятые в Татарстане перечислили в бюджет свыше 50 млн рублей налогов

Общая сумма налогов, перечисленных самозанятыми Татарстана в бюджет, превысила 50 млн руб. Об этом на пресс-конференции рассказала замглавы управления ФНС по республике Галина Шацило, передает ИА «Татар-информ».

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы 33 тыс. самозанятых. Большая их часть трудится таксистами (порядка 6 тыс. человек). Также самозанятость в республике популярна в таких сферах, как строительство и ремонт жилья, репетиторство, кондитерская деятельность. Госпожа Шацило добавила, что число самозанятых к концу этого года может вырасти до 60 тыс. человек.

Напомним, что налоговый режим для самозанятых был запущен в начале 2019 года. Пилотными регионами помимо Татарстана стали Москва, Московская и Калужская области.

"Ъ-Казань"