В Ижевске осудили организаторов подставных ДТП с ущербом более 1 млн рублей

Четыре участника преступной группы, которые занимались организацией фиктивных ДТП в Первомайском районе Ижевска в 2017-2018 годах, получили условные сроки лишения свободы. Один из них был сотрудником полиции, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«В дальнейшем, путем предоставления подложных документов по факту указанных ДТП, преступная группа похитила путем обмана денежные средства трех страховых компаний на общую сумму более 1 млн руб.»,— говорится в сообщении. Действия подсудимых квалифицированы по ч. 4 и ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество)