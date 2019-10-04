В Татарстане за год на образование потратили свыше 100 млрд рублей

Татарстан вошел в топ-5 регионов России с наибольшими тратами на образование. В 2018 году на эту сферу в республике потратили 101,7 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения».

Лидером в России оказалась Москва, где на образование в прошлом году потратили 295,2 млрд руб. Второе место заняла Московская область с 189,9 млрд рублей. В топ-3 также попал Санкт-Петербург (146 млрд руб.). Татарстан занял четвертое место, а пятерку лидеров замкнула Свердловская область (92,9 млрд руб.).

Меньше всего на образование потратили в Еврейской автономной области (3,7 млрд руб.), в Ненецком автономном округе (5 млрд руб.) и Калмыкии (5,1 млрд руб.).

Траты на образование в российских регионах составляют примерно треть расходов консолидированных бюджетов. Данный показатель существенно отличается лишь в Крыму, где траты на образование составляют 18,4% консолидированного бюджета, в Тюменской области (18,2%), Сахалинской области (18%), Чукотском автономном округе (15,6%) и в Москве (12,7%).

"Ъ-Казань"