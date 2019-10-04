Дмитрия Комлева вернули под домашний арест

Уфимского предпринимателя Дмитрия Комлева — бенефициара компании «Килстройинвест», которая является застройщиком ЖК «Миловский парк» под Уфой, вернули под домашний арест. Господин Комлев обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), причинении имущественного вреда путем обмана и злоупотребления доверием ( ч.2 ст.165), уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199).

Как сообщает прокуратура республики, на первом этапе следствия предприниматель находился под домашним арестом, но позже районный суд по ходатайству защиты изменил меру пресечения, отпустив обвиняемого под залог 1 млн руб. Обвинение оспорило решение райсуда в Верховном суде Башкирии, заявив, что предприниматель, находясь под залогом, может скрыться от следствия и оказать давление на потерпевших. «Верховный суд республики согласился с мнением прокурора апелляционного отдела и продлил меру пресечения в виде домашнего ареста»,— отмечает ведомство.

Под домашним арестом Дмитрию Комлеву ограничено свободное передвижение, общение с участниками уголовного судопроизводства, получение и отправление корреспонденции и ведение переговоров с использованием любых средств связи, отмечают в прокуратуре. При этом разрешены поездки в поликлинику, к следователю и в суд.

Дмитрий Комлев был задержан в мае. Его обвиняют в выводе активов компании «Килстройинвест», ставшем причиной несвоевременной сдачи домов в «Миловском парке». Покупатели квартир в ЖК дожидаются их с 2014 года.

Подробнее о деле Дмитрия Комлева в материале “Ъ-Уфа“ «В дело “Миловского парка“ вселили подозреваемого».

Ирина Самойлова