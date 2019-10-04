В суд передали уголовное дело бывшего замглавы Кургана

Прокуратура Курганской области передала в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра Кургана Андрея Нелюбина. По версии следствия, он совершал должностные преступления, когда руководил МУП «Специализированное дорожное предприятие». Его вместе с бывшим главным бухгалтером организации обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 199.1 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2011-2015 годах Андрей Нелюбин являлся директором курганского МУП «Специализированное дорожное предприятие». Вместе с главным бухгалтером предприятия он оформил на близких родственников несколько компаний. У этих организаций МУП по фиктивным документам закупал стройматериалы и битум, арендовал транспорт по завышенным ценам. Своими действиями обвиняемые причинили ущерб предприятию в 39,5 млн руб. Также соучастники не заплатили налоги на доходы на сумму 16 млн руб.

В начале 2017 года Андрей Нелюбин был назначен заместителем главы Кургана по развитию городского хозяйства. Он проработал на этом посту меньше года и был уволен по собственному желанию.