Ремонт на улице Победы в Самаре выполнен более чем на 99%

Степень завершения работ на ул. Победы в Самаре составляет свыше 99%. Речь идет об участке в границах ул. Елизарова и проспекта Кирова. Об этом сообщает городская администрация.

Комплексный ремонт участка на ул. Победы проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По информации директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, в этом районе планируется смонтировать 59 новых транспортных и пешеходных светофоров на 11 пешеходных переходах. 27 из них уже оборудованы. Также в этом районе переустанавливаются свыше 30 светофоров, которые находились на ул. Победы до комплексного ремонта.

Георгий Портнов