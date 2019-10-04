HORECA UP подводит предварительные итоги.

Отборочный тур премии HORECA UP в номинации Tasty UP «Лучший су-шеф России», прошедший в отеле «Введенский», выявил лучших в этой профессии.

В рамках конкурса Horeca UP (ultra professional) происходит экспертная оценка отелей и ресторанов Москвы, Сочи и Петербурга, помогающая ориентироваться в отельно-ресторанной индустрии, выявляя лучших в той или иной номинации. Также в рамках этой премии проходят конкурсы для персонала, помогая создателям бизнеса развиваться в HR-направлении.

Во время отборочного тура номинации Tasty UP «Лучший су-шеф России» создатели, руководители и сотрудники ресторанов смогли не только показать свои возможности и достижения, но и поучиться у конкурентов. Среди участников были представители ресторанов Калининграда (су-шеф гастропаба «Соль» Алексей Латушкин), Москвы (су-шеф ресторана Jobs.Food&Wine Игорь Шульте) и Петербурга. Также на победу претендовал и Сэм Ферон, конди-шеф из Парижа (Франция). Но все же лауреатами стала тройка из ресторанов Петербурга:

Мусаев Валишер, «Гастрономика», Ginza Project;

Дроздова Влада, Трюфельный дом Bruno;

Леонов Владислав, Mr.Bo.

Окончательное распределение по призовым местам будет объявлено на церемонии награждения — 4 декабря 2019 года в конгресс-холле отеля «Санкт-Петербург».

Регламент проведения отборочного тура включал в себя два этапа. Первый этап предусматривал создание любого блюда из заготовок, заранее подготовленных кандидатом. На готовку выделялось 35 минут, на презентацию — 8 минут.

На втором, главном этапе су-шеф должен был за 50 минут придумать и приготовить блюдо из продуктов черного ящика. Обязательное условие — использование четырех основных ингредиентов: например, говядина, патиссон, васаби, огурец. Но любые дополнения к четырем обязательным из заранее принесенных заготовок приветствовались. Так, Влада Дроздова, су-шеф Трюфельного дома Bruno, принесла не только трюфель, но и сковородки, и сотейники. Феруз Отиков, су-шеф ресторана «Ромеос», как и некоторые другие участники, добавил к филе прожарки «медиум-велл» стандартный для блюд из говядины соус «Демигляс».

Также жюри отметило ряд участников конкурса в первом этапе, в номинации «Домашняя заготовка»:

Поцало Артем, ресторан «Блок» Александра Раппопорта. Блюдо: «Томленая грудина в соусе апельсин-барбекю с ананасом гриль».

Питецкий Павел, Du Nord. Блюдо: «Террин из оленины на песочной солодовой земле на поляне со сферами из маринованных груздей со сметаной».

Ферон Сэм, Париж, Франция. Блюдо: «Мусс из тимьяна с прессованной грушей Nashi, аэрированной медовой карамелью и ганашем из копченого шоколада».

В жюри номинации Tasty UP — «Лучший шеф-повар Петербурга» и «Лучший су-шеф России» были:

Марина Наумова, шеф-повар сети ресторанов «Миндаль» / Mindal Cafe;

Дмитрий Богачев, шеф-повар ресторана Mr.Bo;

Станислав Левохо, шеф-повар ресторана «Банщики»;

Матвей Манько, шеф-повар отеля «Введенский»;

Валерио Андрисани, F&b директор Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg;

Анатолий Иванов, шеф-повар отеля Lotte Hotel St. Petersburg;

Сергей Андреев, шеф-повар Belmond Grand Hotel Europe.