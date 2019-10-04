Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Нижегородской области

Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Нижегородской области в ближайшие выходные.

Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Нижегородской области в ближайшие выходные. Об этом сообщает ГИБДД. Согласно информации, рейды пройдут в разных районах, в разное время суток. В первую очередь дорожные полицейские будут работать в местах, где ранее было зафиксировано наибольшее количество нарушений ПДД.

По подсчётам ГИБДД по Нижегородской области, с начала года в регионе было выявлено 10 тысяч нетрезвых водителей. Практически каждая десятая автоавария в области происходит по вине пьяных за рулём. На их счету в 2019 году - 46 погибших и более 500 раненых участников дорожного движения. Напомним, что для повторно пойманных в состоянии опьянения водителей предусмотрена уголовная ответственность с реальными сроками лишения свободы. Так, в этом году было задержано более 1 тысячи водителей, уже лишенных права управления транспортными средствами, но опять севших за руль в пьяном виде.

Обо всех фактах выезда или движения нетрезвого водителя на транспортном средстве дорожные полицейские просят сообщать ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД.