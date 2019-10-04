Бывшего менеджера «Бургер Кинга» в Ижевске будут судить за махинации с чеками

Бывшего менеджера сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» обвиняют в присвоении и растрате. Ущерб компании составил более 16 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 21-летний мужчина присваивал деньги путем удаления чеков с марта по апрель 2019 года. Он заходил в программное обеспечение кассового аппарата, случайно выбирал ранее оплаченные покупателями чеки, а затем удалял их под видом возврата. Деньги, указанные в удаленных чеках, он забирал себе, записывая блюда из чека как списанные продукты. В ходе расследования менеджер признал свою вину в полном объеме.