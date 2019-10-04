Бывший мэр Туапсе остается под стражей

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения экс главе администрации Туапсе Владимиру Звереву до 30 октября, сообщает «Интерфакс-Юг». Обвиняемый в должностных преступлениях бывший чиновник содержится под стражей в следственном изоляторе N2 Армавира. «В зале суда присутствовали представители некой группы поддержки Зверева, которые пытались оказать психологическое давление на участников слушаний», - отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань“, главе Туапсинского городского поселения Владимиру Звереву предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело в отношении высокопоставленного лица возбуждено руководителем СУ СКР по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко.

Зверева задержали утром 7 августа этого года. По версии следствия, в мае 2019 года к нему обратился индивидуальный предприниматель с просьбой предоставить в аренду земельный участок сроком на 49 лет. Мэр Туапсе якобы без проведения торгов издал постановление о выделении мужчине земли на территории города. По версии следствия, в постановление главы были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, являющиеся основанием для такого решения. 13 июня 2019 года чиновник якобы заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате в бюджет городского поселения не поступило свыше 23 млн руб.

Андрей Ульченко