Челябинец осужден на 400 часов обязательных работы за продажу контрафактных кроссовок

Мировой судья судебного участка №5 Тракторозаводского района Челябинска вынес приговор мужчине, обвиняемому в незаконном использовании чужих товарных знаков (ч. 1 ст. 180 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что 28-летний индивидуальный предприниматель, незаконно использовал товарные знаки «Adidas», «Reebok», «PUMA SE», «Nike», продавая контрафактную обувь в торговом комплексе «Тракторозаводский». Ущерб правообладателям превысил 1,5 млн руб.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде 400 часов обязательных работ.