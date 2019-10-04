Потребление электроэнергии в Воронежской области в сентябре выросло на 8%

В сентябре 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской области составило 912,4 млн кВтч — на 69 млн кВтч больше потребления в сентябре 2018 года. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в региональном филиале АО «Системный оператор ЕЭС».

Рост обусловлен увеличением потребления на собственные нужды Нововоронежской АЭС (из-за опытно-промышленной эксплуатации седьмого энергоблока), а также более ранним началом отопительного сезона и более низкой температурой: в среднем она в сентябре 2019 года оказалась на 3,3°С ниже, чем годом ранее. Производство электроэнергии в Воронежской области в сентябре составило 2,11 млрд кВтч — на 37,5% больше выработки сентября 2018-го.

Олег Мухин