Самыми высокооплачиваемыми учителями в Перми являются преподаватели иностранных языков

Самый высокий заработок учителя в Перми составляет 70 тыс. руб. Такую зарплату предлагают преподавателю английского и китайского языков в одной из онлайн-школ, причем работать можно удаленно. По данным портала «Работа.ru», в Перми наиболее востребованными являются преподаватели иностранных языков и математики, зарплата которых в среднем составляет 38,9 тыс. руб.

Как ранее сообщал "Ъ-Прикамье", средняя заработная плата учителя в Пермском крае составляет 31 419 руб., что на 4% выше средней заработной платы по региону (30 075 руб.). По этому показателю Прикамье занимает 61-е место в рейтинге субъектов. Это следует из исследования "Ъ-Прикамье", проведенного в преддверии Дня знаний. Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку».