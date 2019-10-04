Руководство ННГУ опровергло информацию о «рейдерском захвате» вуза В Интернете появилась петиция в связи с готовящимся назначением ректора университета.

В сети Интернет появилась петиция против «рейдерского захвата» ННГУ им. Лобачевского.

В сети Интернет появилась петиция против «рейдерского захвата» ННГУ им. Лобачевского. Автор утверждает, что новым ректором вуза будет назначена несамостоятельная фигура, после чего университет «должен стать пилотной площадкой для отработки методик захвата госсобственности в интересах группы чиновников от науки». Составитель петиции уверяет, что собственность ННГУ, в список которой входят земельные участки, пригодные для застройки домами и офисными зданиями, а также сама недвижимость в центре города, оценивается в 10-15 млрд рублей.

В беседе с ЪФМ проректор по связям с общественностью ННГУ им. Лобачевского Никита Авралев заявил, что вся информация, связанная с петицией или возможной кандидатурой нового ректора – полная чушь.

ННГУ им. Лобачевского два года подряд входит в топ-100 лучших университетов мира. В январе 2019 года Евгений Чупрунов покинул пост ректора университета по собственному желанию, и новый руководитель пока не назначен.

На данный момент сразу два ведущих нижегородских вуза остаются без ректоров. Помимо ННГУ им. Лобачевского, руководителя нет и в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.