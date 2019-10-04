За крышевание нелегального бизнеса двое кубанских налоговиков получили 14,5 лет

Бывшие сотрудники межрайонной инспекции ФНС №13 по краю Юрий Зоза и Владимир Молчанов осуждены в Армавире по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Первый из них отправится в в колонию строгого режима на 7 лет с выплатой штрафа в размере семикратной суммы взятки 336 тыс. руб. Второй также будет отбывать наказание в колонии строгого режима сроком 7 лет и 6 месяцев, ему назначен штраф в размере десятикратной суммы взятки 448 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

В суде было доказано, что в марте прошлого года Юрий Зоз и Владимир Молчанов проводили проверку в одном из садоводств и обнаружили на его территории работающий незаконный бизнес, - его собственник не зарегистрировал свою деятельность. Вместо того, чтобы привлечь предпринимателя к административной ответственности, они предложили ему платить взятки в размере 5 тыс. руб. ежемесячно. За семь месяцев бизнесмен передал бывшим сотрудникам налоговой в общей сложности 48 тыс. руб., после чего по его заявлению в правоохранительные органы незаконная деятельность Юрия Зозы и Владимира Молчанова была прекращена.

Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Ульченко