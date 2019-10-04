«Былая острота ушла»

«Мы все всегда одинаково близки к Господу» — Владимир Путин вновь высказался по теме угрозы мирового апокалипсиса. Об этом президент России заявил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. По словам главы российского государства, за год ситуация в ракетно-ядерной сфере не улучшилась. Кроме этого, Путин комментировал события на Украине, в экологии и мировой безопасности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Валдайский клуб лишился былой остроты.

Главную сессию Валдайского клуба решили посвятить международной повестке. Название соответствующее — «Мировое устройство: взгляд с Востока». Самым ярким гостем стал президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своей неоднозначной репутацией в мире и тем, что за словом, как говорится, в карман не лезет. В неформальной дискуссии высокий гость взялся рассказывать, как дома стреляет наркобаронов, и что правозащитники, которые его осуждают, сами хуже наркоманов. Его выступление казалось бесконечным: он говорил, как плохи винтовки М-16 и как хороши российские и китайские «Калашниковы» — теперь врагов можно уничтожать с безопасного расстояния. Попытки модераторов напомнить о регламенте оканчивались полным провалом — он просил еще минуту, потом две, потом еще одну, а в конце не исключил, что в зале могут находиться агенты ЦРУ. Дискуссия все-таки вернулась в устойчивое русло.

В своем официальном выступлении Владимир Путин говорил о героизме российского народа, который сумел избежать гражданской войны в 90-е, и о стабильности в нашем обществе сейчас. В остальном все привычно: Америка с ее деструктивными действиями и Россия — за многополярный мир и против политики блоков и, естественно, навязывания ценностей из-за рубежа. Еще обратил на себя внимание вопрос украинского политолога Михаила Погребинского — он попросил прокомментировать шаги президента Зеленского, однако при этом посетовал, что федеральные каналы Украину выставляют в неприглядном свете. Владимир Путин ответил, что телевидение у нас независимое, а что касается Зеленского, ему следует выполнять свои предвыборные обещания — идти к миру.

Далее вновь перешли к глобальным вопросам. Самое интересное, что практически одновременно Владимир Зеленский обращался к нации: просил своих граждан не поддаваться на провокации и обещал не отдавать ни Крым, ни Донбасс.

Своеобразным итогом можно считать комментарий Владимира Путина относительно угрозы ядерной войны: «Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути». Хотя обстановка в ракетно-ядерной сфере не улучшилась. Год назад российский президент отметился на этот счет более ярким комментарием: агрессор сдохнет, а мы попадем в рай. Хотя, судя по тональности российского президента, можно было бы предположить, что за год ничего страшного все-таки не случилось.

Посыл такой: главное направление для российской власти — внешняя политика.

Внутри страны все стабильно. Угроза этой стабильности если и есть, то исключительно внешняя. Поэтому менять нужно мир за границами Российской Федерации. Запад должен одуматься. А мы пока что обратим свои взоры на Восток — он более конструктивен. Сложно сказать насколько конструктивны такие лидеры, как Дутерте, но, видимо, в данном случае это уже не важно. И еще один вопрос: насколько Валдайский клуб оправдывает название «дискуссионный». Главный оппонент — Запад — в зале отсутствует. Былая острота ушла, и даже Украина больше не вызывает бурной реакции. Похоже, все привычные форматы разом устарели.