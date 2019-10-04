«Джентльмены» готовятся собрать кассу

В Cети появился первый трейлер нового фильма Гая Ритчи. Лента «Джентльмены» посвящена любимым темам режиссера — бандитам, оружию и деньгам. Фильм уже вошел в рейтинг самых ожидаемых картин года по версии портала «Кинопоиск». Подробнее — в материале Ивана Якунина.

Фабула такая: сверхталантливый выпускник Оксфорда, которого играет, между прочим, Мэттью Макконахи, приезжает в Лондон и строит огромный полулегальный бизнес по продаже марихуаны. Внезапно он решает выйти из игры, но это не так-то просто: окружение начинает плести интриги, пытаясь сделать так, чтобы актив отошел правильным людям. В итоге перестрелки, аварии, убийства — все, чем так известен Гай Ритчи.

В опубликованном двухминутном трейлере — Макконахи на фоне двухметровых кустов каннабиса, шутки в стиле «Это не я выбросил его с балкона, его убила гравитация» и погоня за случайными свидетелями. Актер Чарли Ханнэм — сыгравший ранее главную роль в фильме «Меч короля Артура», который тоже снял Гай Ритчи — рассказывал журналистам, что это был для него совершенно новый опыт:

«У меня немного шизофреничный персонаж. У него сначала одни взгляды, потом другие. Я буду правой рукой героя Мэттью Макконахи. Он — босс этой огромной наркоимперии. А я отвечаю за логистику, чтобы все операции проходили вовремя. Мне нужно было изучить огромное количество материалов, чтобы комфортно себя чувствовать в таком мире».

Бюджет фильма пока не раскрыт, но, судя по актерскому составу, это запредельные цифры. Помимо оскароносного Мэттью Макконахи и Чарли Ханнэма, в обойме фильма обладатель «Золотого глобуса» Хью Грант, Чарли Стронг и Колин Фаррел, известный по фильму «Залечь на дно в Брюгге». Все они имитируют акцент лондонских рабочих кварталов и много дерутся.

Картина сильно напоминает культовые работы режиссера — «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-ролльщик». И Гаю Ритчи действительно нужно было вернуться к привычному амплуа, говорит президент кинокомпании Czar Pictures Александр Изотов: «“Меч короля Артура” мне очень понравился как фильм, но это был один из самых больших провалов за всю историю кинематографа. После “Алладина” Гай Ритчи снова в порядке. “Шерлока Холмса” следующего тоже все ждут. Но вот такого фильма, как “Карты, деньги, два ствола” или “Большой куш” давно Гай Ритчи не производил.

По сути, он ушел в мейнстримное кино, крупнобюджетное, с большим количеством графики, а это не совсем то, чего ждут фанаты Гая Ритчи.

Поэтому вот это кино может вернуть его в культовый статус. Если в творческой части Гай Ритчи будет такой же крутой, как, собственно, он обычно бывает, то сборы от 500 млн рублей и выше этому фильму, я думаю, обеспечены».

Сам Гай Ритчи о своей новой работе пока не высказывался, да и вообще многие детали держатся в секрете. В Сети есть лишь один слив со съемок: прохожие сняли на телефон, как Макконахи выкарабкивается из перевернутой машины, и, хромая, убегает куда-то вдаль.

Актеры тоже говорят о премьере осторожно: Мишель Докери, например, которая играет жену главного героя, в интервью раскрыла, что ее героиня — автодилер. И в работе использует такие слова, которые нельзя произнести в эфире. Впрочем, каким будет возрастное ограничение в России — пока неизвестно.

В российский прокат фильм «Джентльмены» выйдет 13 февраля 2020 года.