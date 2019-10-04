В Ростове обеспеченность горожан спортивными сооружениями составляет 28,7% от нормативной

Ростов-на-Дону испытывает острую нехватку в универсальных игровых и специализированных спортивных сооружениях, рассказал начальник Управления по физической культуре и спорту Денис Браславский, его слова приводит пресс-служба администрации города. По его словам, целевой показатель обеспеченности ростовчан спортивными сооружениями — пропускная способность спортивных объектов — составляет 28,7% от нормативной. При этом в целом по Ростовской области этот показатель составляет 54,6%.

Для исправления ситуации управлением по физической культуре и спорту подготовило плана развития спортивной инфраструктуры города на 2020–2022 годы, сказано в сообщении. В документе сказано, что в городе должны установить пять мобильных спортивных комплексов до 2022 года. При этом три спортивных комплекса предлагается установить на территориях действующих муниципальных спортивных школ. Для двух оставшихся необходимо определить и сформировать земельные участки.

Также план предусматривает строительство трех плавательных бассейнов: один будет построен в районе улицы Вересаева, для двух других необходимо определить и сформировать земельные участки.

Отмечается, что всего для реализации перспективного плана развития спортивной инфраструктуры Ростова-на-Дону на 2020–2022 необходимо 506 млн руб.

Кристина Федичкина