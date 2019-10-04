Пятнадцать чиновников кубанского минздрава скрывали доходы

В результате прокурорской проверки выяснилось, что 15 должностных лиц краевого министерства здравоохранения не соблюдали антикоррупционное законодательство. В их числе два заместителя министра. В общей сложности ими были сокрыты доходы на сумму в 3 млн руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Не указанные в декларации доходы были получены как по основному, так и по предыдущему месту работы от продажи транспортных средств, сокрыта информация о четырех объектах недвижимости и об участии супруги (супруга) в управлении коммерческой организацией. Два чиновника не указали данные о крупных расходах (в связи с приобретением трех объектов недвижимости на сумму более 8 млн руб.).

Главе региона Вениамину Кондратьеву внесено представление об устранении нарушений. 15 чиновников минздрава привлечены к дисциплинарной ответственности.

Андрей Ульченко