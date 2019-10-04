«Агро-Белогорье» завершило уборочную кампанию с рекордной урожайностью подсолнечника

По итогам уборочной кампании растениеводческие предприятия свиноводческой группы «Агро-Белогорье» намолотили с 87 тыс. га более 351 тыс. т зерна, сообщили в компании. Подсолнечника с 14,6 тыс. га убрано 51 тыс. т — на 10 тыс. т больше плана благодаря урожайности почти 35 ц/га, самой высокой за 12 лет существования группы.

Ранних зерновых намолочено 235 тыс. т (208 тыс. т пшеницы и 27 тыс. т ячменя), поздних культур — 116 тыс. т. Сои собрано 57 тыс. т, кукурузы — 8 тыс. т. Сев озимых проведен на 43,7 тыс. га. По словам заместителя гендиректора «Агро-Белогорья» Олега Никитенко, культуры в основном показали среднестатистические показатели урожайности.

Олег Мухин