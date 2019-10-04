В Прикамье построят 44 газовые заправки

Краевое правительство направило заявку на получение 400 млн руб. из федерального бюджета на строительство 11 автомобильных газонакопительных компрессорных станций (АГНКС). Всего в течение пяти лет в Пермском крае построят 44 таких станции. Об этом заявил на Петербургском международном газовом форуме губернатор Максим Решетников.

«Потребление газа будет расти в связи с тем, что новые автобусы, которые мы закупаем, работают на газомоторном топливе,— заявил глава региона.— Переход на этот вид топлива — существенная экономия, в первую очередь в коммунальном секторе и пассажирских перевозках».

По данным краевого правительства, в настоящее время в Прикамье работают пять АГНКС, природный газ используют в качестве топлива 600 транспортных средств, в том числе 200 автобусов и 100 такси.